Россиян стошнило от покрутившей задом Бузовой в новом клипе "Не виновата"

По сюжету Ольга предстает в образе соблазнительной красотки, которой в печенье с предсказаниями выпала встреча со своей любовью. Девушка решила брать быка за рога и отправилась в ночной клуб, однако молодые люди не обращали на нее никакого внимания.
Любопытно, что один из провокационных образов Бузовой очень напоминает культовый наряд певицы Мадонны с конусообразными вставками на груди. Речь идет о корсете от Жан-Поля Готье, в котором звезда зарубежной сцены, по мнению фанатов, смотрелась весьма органично.
Клип на песню "Не виновата", опубликованный на видеохостинге "Ютуб", Ольга подписала так: "Мои хорошие. Вас уже 17 миллионов подписчиков в инстаграм (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Эта премьера клипа для всех моих поклонников. Взорвем интернет? Или ну его... Просто посмотрим Ольга Бузова Не виновата Хотите эпотажа, эклектики, смешения чувств и времени – нет этого не будет! Смотрите клип. Я просто хотела спеть песню в стиле: "Стоят девченки, стоят в сторнке Платочки в руках теребят Потому что на десять девченок По статистике – девять ребят..."
Поклонники не оценили творчества покрутившей задом певицы. Россиян буквально стошнило от увиденного: "Ну такая чуууушь 🤦🏼♀️ Как можно ЭТО слушать ребята, ну", "Как обычно, свою письку уже не знает как пристроить", "Чуть не обрыгался", " Не виновата, что любят ребята, других ребят. Пропаганда гомосексуализма. Заявление в прокуратуру и Бузова поедет шить трусы!"
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