Королева рассказала о девушках красавчика-сына

Архип Глушко не так давно расстался с экс-участницей проекта "Дом-2", 23-летней Марией Слугиной. Его звездная мама заявила, что в крахе их отношений нет ничего страшного. Она отметила, что сын поступил в вуз и больше с девушкой не общается. По слухам, она ему часто изменяла.
Наташа Королева считает, что в 17 лет люди часто сходятся и расходятся. Исполнительница сообщила, что у Архипа появилась новая возлюбленная. "Вообще он постоянно с кем-то встречается. Он парень умный, красивый и, соответственно, имеет успех у девушек. Я знаю, что у Архипа сейчас кто-то есть. Причем боюсь, что и не одна", – цитирует знаменитость сайт "Комсомольская правда".
Артистка добавила, что ее наследник недолго переживал по поводу расставания со Слугиной. Ведь ему всегда есть, чем заняться. К примеру, молодой человек активно занимается вокалом. Она не исключает, что в самое ближайшее время он попробует себя на сцене. От такого выбора Наташа Королева его не отговаривает, но и не приветствует.
Отметим, что сын Наташи Королевой в этом году поступил в Высшую школу экономики. Он учится на факультете востоковедения.
Популярные темы форума
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Всем дуракам посвящается
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Путин сказал,что-бы чиновники решали проблемы регионов ,а не ему люди жаловались?
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
О доброте и милосердии к старикам
ХАЧАТУРЯН. Кто они униженные овцы или жестокие убийцы?
СССР всё было хорошо и правильно