Билан чудом остался жив после падения с высоты

Трагедией чуть на закончилась очередная попытка артиста преодолеть себя. Во время своего концерта он опускался к зрителям на тросе и упал на декорации.
"Сильно ударился. <...> Это не сумасшествие. Бывает, конечно, очень страшно. Я стою и молюсь", – поделился Билан с "Комсомольской правдой".
Он добавил, что ему хочется поставить такие "зарубки, чтобы никто из коллег не добежал". Шоу Билана было максимально технологичным – 3d-экраны, декорации в виде земного шара, космического корабля. Поэтому абсолютно логично, что в представлении было много трюков с полетами.
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