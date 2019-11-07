"Я плакал": вышел фильм о Децле

По данным Teleprogramma.pro, деньги на съемки помогли собрать многочисленные фанаты погибшего. Сразу были обозначены приоритеты: проект не коммерческий, презентация без журналистов, а ссылка на фильм в открытом доступе.
"Четвертого февраля я проснулся, поставил варить себе кофе, включил радио и узнал о том, что у Кирилла Толмацкого остановилось сердце. Я заплакал. Открыл "Фейсбук" и увидел, что плачет вся моя лента", – вспоминает Супер.
Отец Децла Александр Толмацкий признался, что ему было больно смотреть фильм. Он рассказал, что Роман приезжал к нему домой и показывал фильм.
"Я никак не участвовал в фильме, кроме того, что "я – папа". Мне сложно оценивать, могу сказать лишь, что проделана серьезная работа и это очень правдивое кино", – сказал Толмацкий.
Павел Беленец, который был другом, а потом и концертным директором Толмацкого, добавил, что единственное, чего боится, так это "недосказанности". Он уверен, что двух часов, отведенных на фильм, не хватит, чтобы рассказать о жизни Кирилла.
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