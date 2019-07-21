"Регулярный секс – секрет звучания голоса": неожиданные откровения Бусулиса

Порой кажется, что на придуманном Вайкуле песенном празднике главная звезда – Интарс Бусулис. Он ведет концерты, раздает интервью, позирует фотографам, поет сольно и в дуэтах, выступает на ночных вечеринках-afterparty. А бархатный голос при этом звучит также уверенно, красиво, мощно.
"Все дело в регулярном сексе, иных секретов у меня нет!" – смеется Интарс. Но, помилуйте: какой же регулярный секс, если он днюет и ночует на фестивале?! К тому же уже на следующий после "Лайма. Рандеву. Юрмала" день все в том же легендарном зале "Дзинтари" стартует Jūrmala festival. Sunrise concert, где Бусулис снова заявлен хедлайнером!
"Моя работа не мешает семейной жизни, – заверил Интарс. – Скажу вам больше: я отделяю работу от семейной жизни. И дома мы никогда о ней не говорим, у нас не принято включать телевизор, если я выступаю. Ни жена, ни дети обычно не приходят на мои выступления – я не считаю, что это нужно. У нас находится достаточно тем для общения и мест для посещения и без популярной музыки".
41-летний Интарс Бусулис познакомился со своей женой Ингой еще юности на местной дискотеке – и вот уже более 20 лет они вместе. Редкая верность в артистическом мире! Они, что называется, на берегу договорились о сферах ответственности в семье, поэтому избежали многих проблем.
"У каждого есть свои обязанности, с которыми мы справляемся успешно. Например, посменно водим детей на различные занятия или в школу, – признался артист. – Все заработанные деньги я отдаю жене. Она распоряжается семейным бюджетом, она же покупает мне одежду, в которой я выхожу работать. У нас сложился идеальный формат отношений, так что я очень счастлив и на сцене, и вне ее!"
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