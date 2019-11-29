Вместо Бузовой и Панайотова: "Сестричку" Началовой Исаеву пригласили выступить на "Евровидении"

65-й песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится с 12 по 16 мая в Роттердаме. По его правилам до марта страны-участники должны определиться с тем, кого посылать в Нидерланды, и представить песни. За подготовку российского кандидата будет отвечать Первый канал. Его решение может оказаться неожиданным.



Сегодня много пишут и говорят о том, что хорошо бы отправить на этот смотр европейской попсы Александра Панайотова. Мол, он большой артист, поет не хуже Димы Билана и Сергея Лазарева, которые ездили на "Евросонг" дважды.

Другие полагают, что вполне можно послать и Ольгу Бузову. Музыкальный критик Артур Гаспарян говорит: "Если она сможет представить адекватный музыкальный продукт и сумеет преподнести себя европейской прессе и зрителям, то, собственно говоря, флаг ей в руки. Но пока мы говорим лишь о ее желании, а не о реальном факте".

Но может, Первый канал опять сделает финт и выставит совершенно неожиданного кандидата. Так было в 2017 году, когда буквально за несколько часов до завершения приема заявок было объявлено, что Россию на "Евровидении" будет представлять Юлия Самойлова.

В этой связи некоторые считают, что на смотр европейской самодеятельности вполне можно пригласить даже самого известного на сегодняшний день пиарщика страны Анну Исаеву. Ее имя у всех на слуху, и, как оказалось, она харизматична и очень артистична. На странице в "Инстаграм" у "сестрички" Началовой, как часто за глаза зовут Исаеву, появилась запись ее фееричного выступления на празднике у дочери в лицее. Люди пришли в восторг от душевного исполнения.

Но нашлись и те, кто предлагает ехать на конкурс фриков всех мастей Исаевой не одной, а квартетом. Мол, станут украшением этого шоу!

"Анечка, позвольте поинтересоваться, где ваша диванная бригада, где эксперт всех и вся Сережька Заграевский, герой-любовник Дениска Сорокин и эксперт дел врачебных Мухина? Как по мне, у вас должен быть квартет – самые известные горлопаны тоу-шоу", – написали люди в комментариях.