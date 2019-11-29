"Хватит, пожалуйста": Иванова взорвалась от слухов о "Тесте на беременность"

Премьера сериала состоялась в 2014 году. Тогда он имел оглушительный успех. По данным исследователей на 2015-й, "Тест" посмотрел каждый третий житель России. Неудивительно, что было решено снимать второй сезон, однако в 2016 году процесс остановили. Многие связали это с беременностью актрисы, которая исполняла главную роль. Поклонники посчитали, что именно из-за интересного положения Светланы Ивановой съемки ленты были отложены.
На днях артистка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" послание, в котором буквально взорвалась: "Журналисты, милые, ну нету сил моих больше… Съемки останавливались не из-за моей или еще чьей-либо беременности. Еще раз: НЕ ИЗ-ЗА МОЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ. Они останавливались почти на год по совершенно другим причинам. Я за это время успела забеременеть, выносить и родить. И сняться еще в трех картинах, где моя беременность вообще не была помехой. Никто меня нигде не ждал. Хватит, пожалуйста!"
Напомним, что семья артистки пополнилась в мае прошлого года: Светлана родила дочь Милу. Помимо малютки, звезда воспитывает семилетнюю Полину. В этом году родители отвели девочку в первый класс.
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