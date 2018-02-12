Актриса Светлана Иванова родит в Израиле

По некоторой информации, Светлана Иванова ждет второго ребенка. В близком окружении утверждают, что популярная актриса будет рожать в Израиле.

Последнее время Светлана Иванова не посещает светские мероприятия и не дает интервью. Говорят, у актрисы есть серьезная причина уйти в тень – она ждет второго ребенка. Отцом будущего малыша является ее гражданский муж, 56-летний режиссер Джаник Файзиев, компетентно передает StarHit.

"Вероятнее всего, рожать Света будет в Израиле. Там лучшие доктора, медицина на высшем уровне. Но главная причина – она хочет сохранить в тайне это радостное событие, вот и решила улететь подальше от посторонних глаз", – рассказали близкие к Ивановой люди.

В окружении Светланы и Джаника сообщили, что влюбленные полным ходом готовятся к появлению на свет ребенка, однако особо не распространяются о малыше. Так, Иванова и Файзиев даже не говорят пол. "Сейчас Джаник и Света готовятся, потихонечку присматривают мебель для детской, распашонки и прочие приятные мелочи. Кстати, пол малыша пара держит в строжайшем секрете даже от близких", – поведали друзья актрисы и режиссера.

Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova) Янв 29, 2018 в 1:20 PST

В середине января Светлана Иванова уже летала в Израиль. Актриса побывала в Тель-Авиве на дне рождения друга, а потом отправилась в Иерусалим. Напомним, Светлана Иванова и Джаник Файзиев вместе уже более пяти лет. Долгое время влюбленные скрывали отношения, ведь режиссер был женат на актрисе Лине Эспли. От этого брака у Файзиева есть сын и дочь. И, кстати, до сих пор нет документальных подтверждений того, что супруги официально развелись.