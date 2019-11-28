Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

По словам девушки, она до сих пор надеется остаться друзьями с бывшим супругом. Ведь на данный момент они не поддерживают никаких отношений.
Кроме того, для Оксаны важно, чтобы Мухаммад V общался с сыном, потому что малыш должен знать своего отца. По ее словам, оба родителя имеют одинаковые права на ребенка. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" она отметила, что ни в коем случае не собирается препятствовать их коммуникации.
"Я считаю, что запрещать общаться ребенку с отцом неправильно. Потому что у ребенка может быть травма", – заявила Воеводина.
Также "Мисс Москва" призналась, что искренне порадуется, если ее экс-возлюбленный в скором времени начнет новый роман. Она утверждает, что экс-король Малайзии имеет на это полное право, поэтому ее это ничуть не обидит.
"Я считаю, что если у нас отношения закончились, это не значит, что они не могут начаться с кем-то еще", – подчеркнула Оксана.
Воеводина пока не планирует искать нового партнера. У нее на это, как минимум, нет времени. Очень много сил уходит на развитие бизнес-проектов, поэтому на данный момент модель посвящает всю себя исключительно рабочим моментам.
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