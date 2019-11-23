"Будто время стоит на месте": 68-летняя Ирина Алферова поразила красотой

Актриса Ксения Алферова показала свежее фото своей знаменитой мамы. Па мнению поклонников, 68-летняя народная артистка России Ирина Алферова с годами не утратила привлекательности.

Ксения Алферова очень дорожит отношениями со звездной родительницей. Актриса рада, что ее мама по-прежнему востребована в профессии. Ирина Алферова продолжает гастролировать по необъятной родине.

"Не успеваю отслеживать все перемещения моей мамы в мировом пространстве. Много работает, гастролирует со спектаклями, дарит свой талант, с нетерпением ожидающим ее зрителям! Это она вам привет передает из Владивостока. Здорово, когда человек занимается любимый делом, когда реализован. Это важно. Здорово, когда работа и полет души совпадают. Если нет, то для него необходимо освобождать место и время! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Ксения Алферова в микроблоге.

Дочь народной артистки подчеркнула, что женщине в любом возрасте крайне важно иметь отдушину, свое дело, от которого начинают гореть глаза и петь душа. Алферова посоветовала представительницам прекрасной половины человечества дерзать.

Подписчики Ксении обрадовались свежему снимку любимой советской звезды. Многие интернет-обыватели отметили, что Ирина Алферова, несмотря на возраст, все еще невероятно красива.

"Да простят меня другие актрисы... У нас две актрисы красавицы. Элина Быстрицкая и Ирина Алферова эталон женской красоты😍 Шедевральные актрисы, талант от бога🔥", "Красивая и стройная Ирина😍. Пусть всегда будет так🙏", "Ирина Ивановна – самая прекрасная! 🌹🌹🌹", "Для Ирины будто время стоит на месте – как была красавица с бездонными лучезарными глазами, такой и остается, всегда является для меня эталоном женской красоты", – осыпали Ирину Алферову комплиментами.