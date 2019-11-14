Готовящемуся рассказать о чудовищном убийстве Малахову заткнули рот

Программу не покажут из-за запрета руководства редакции. Чем было вызвано его недовольство, не сообщается. Об этом рассказали жители города, которых пригласили на съемки передачи в Москву. Приехавшая в Киселевск команда провела несколько дней, общаясь с горожанами, и назвала дату эфира.
Тем не менее все сорвалось. Люди, уже сидевшие на чемоданах, рассказывают, что якобы передачу запретили из-за того, что в редакции поняли: без обсуждения проблем экологии в Киселевске, связанных с многочисленными угольными разрезами, шоу просто не получится.
По словам местной экоактивистки Наталии Зубковой, сотрудница телеканала Виктория позвонила ей спустя несколько дней после убийства мэра. Девушка сказала, что в город прибудет съемочная группа и попросила оказать помощь.
"Попросила поводить их по городу, рассказать о нем и версиях убийства Лаврентьева. Я ей сразу сказала: "Вы федеральный канал – тема Киселевска у вас не пройдет. Зря время потрачу. Ни за что не выпустят на "России" передачу про нарушения в работе угольных разрезов". Она – мне: "Точно выпустят. Нам руководство уже дало добро на тему, все разрешили!" – рассказала Зубкова в интервью изданию "Сибирь.Реалии".
Датой выхода программы в эфир назвали 12 ноября. Правда, потом перенесли на 14-е, а после и вовсе запретили к показу. Наталья позвонила в редакцию, чтобы узнать у сотрудницы телеканала, выезжать ли приглашенным из Киселевска, однако в разговоре с девушкой узнала, что все отменилось.
"Сегодня мне призналась, что добро, полученное ранее от руководства, отозвали, пошли на попятную. Извинилась, что время наше потратила зря. Я переспросила ее: "Это окончательно? Нам распаковывать чемоданы?" "Да, – говорит. – Распаковывайте", – подытожила Зубкова.
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