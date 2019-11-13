Назван самый сексуальный мужчина года

Американский журнал People назвал исполнителя Джона Ледженда "самым сексуальным мужчиной в мире". Артист признался, что испытал смешанные чувства от этой новости.
"Я обрадовался, но и немного испугался, потому что это большая ответственность. Меня будут критиковать, чтобы убедиться, действительно ли я достаточно привлекателен для этого титула", – цитирует его РИА Новости.
Напомним, Джон Ледженд является обладателем десяти премий "Грэмми". Артист также сыграл в картине "Ла-Ла Ленд" и сериалах "Мастер не на все руки", "Подземка".
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