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Известный артист умер в тюрьме

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Рэп-исполнитель Джамарр Антонио Стампс, выступавший под псевдонимом Bad Azz, скончался в тюрьме. Трагическую новость сообщил его коллега Snoop Dogg. "Черт возьми. Покойся с миром, мой юный друг", – написал артист в личном микроблоге.

Напомним, Bad Azz был участником коллектива Tha Dogg Pound Gangsta Crips. Он работал с такими известными рэперами, как Ice Cube и Busta Rhymes. В 2019 году исполнителя приговорили к тюремному заключению по обвинению в домашнем насилии, сообщает Газета.ру.

Автор: 12 ноября 2019, 16:49

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