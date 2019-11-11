"Чудовище": Бледанс откровенно о муже Заворотнюк

На протяжении нескольких месяцев в СМИ муссируются данные о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Известия разнятся, и никто не знает точно, что происходит с актрисой. По одним данным, звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" одной ногой в могиле, по другим – выздоравливает. Родные актрисы лаконичны: они подтвердили, что Заворотнюк нездорова, но диагноз не назвали.
"Держат оборону. Они имеют на это полное право", – заявила актриса Эвелина Бледанс в программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. При этом она прокомментировала появление Петра Чернышева на публике – фигурист вышел на лед в новом спектакле Татьяны Навки. На представлении побывала и Бледанс, которая пришла посмотреть шоу вместе с детьми с особенностями развития.
"Я спрашивала ребят, кто им больше всего понравился. Все как один говорили: Чудовище. Он тогда еще не превратился в принца. Артист должен нести свою профессию и свой образ в ряды зрителей, и у Петра Чернышева это прекрасно получается", – заключила Эвелина.
Супруга Заворотнюк поддерживают коллеги. Фигурист Алексей Тихонов заявил, что готов помочь по первому звонку. "Если нужна будет помощь, то мы будем рядом. Анастасии желаем скорейшего выздоровления. В жизни бывают такие моменты, которые нужно пройти. Мы желаем Насте и Пете все преодолеть. Пусть все будет хорошо", – цитирует спортсмена StarHit.
Алексей Ягудин с семьей живет неподалеку от особняка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. "Мы постоянно гуляем мимо дома Заворотнюк. Муж Насти – очень сильный человек, он сам знает, что делает. Желаем просто сил. Не могу представить, что у них сейчас происходит", – заключил фигурист.
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