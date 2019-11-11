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Шоу-бизнес

"Чудовище": Бледанс откровенно о муже Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Недавно Петр Чернышев вышел на лед после перерыва, связанного с болезнью его жены Анастасии Заворотнюк. О супруге звезды сериала "Моя прекрасная няня" высказались актриса Эвелина Бледанс и шоумен Алексей Ягудин.

Продолжение: "Может даже в новогодних "огоньках" сниматься": врач о состоянии пережившей рак Заворотнюк
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На протяжении нескольких месяцев в СМИ муссируются данные о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Известия разнятся, и никто не знает точно, что происходит с актрисой. По одним данным, звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" одной ногой в могиле, по другим – выздоравливает. Родные актрисы лаконичны: они подтвердили, что Заворотнюк нездорова, но диагноз не назвали.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Держат оборону. Они имеют на это полное право", – заявила актриса Эвелина Бледанс в программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. При этом она прокомментировала появление Петра Чернышева на публике – фигурист вышел на лед в новом спектакле Татьяны Навки. На представлении побывала и Бледанс, которая пришла посмотреть шоу вместе с детьми с особенностями развития.

"Я спрашивала ребят, кто им больше всего понравился. Все как один говорили: Чудовище. Он тогда еще не превратился в принца. Артист должен нести свою профессию и свой образ в ряды зрителей, и у Петра Чернышева это прекрасно получается", – заключила Эвелина.

Супруга Заворотнюк поддерживают коллеги. Фигурист Алексей Тихонов заявил, что готов помочь по первому звонку. "Если нужна будет помощь, то мы будем рядом. Анастасии желаем скорейшего выздоровления. В жизни бывают такие моменты, которые нужно пройти. Мы желаем Насте и Пете все преодолеть. Пусть все будет хорошо", – цитирует спортсмена StarHit.

Алексей Ягудин с семьей живет неподалеку от особняка Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. "Мы постоянно гуляем мимо дома Заворотнюк. Муж Насти – очень сильный человек, он сам знает, что делает. Желаем просто сил. Не могу представить, что у них сейчас происходит", – заключил фигурист.

Автор: 11 ноября 2019, 11:57
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Священный СтранникЪ
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Видение обителей Царствия Небесного
Многие из угодников были Духом Святым восхищены в рай и из него проникли на небо, в небеса небес, к самому Престолу Господа, окруженного пламенными Серафимами и Херувимами. Так, преподобный Симеон Дивногорец видел в раю чудные сады, видел там душу праотца Адама и душу благоразумного разбойника, первого из человеков, введенного Богом в рай по искуплении (Житие преп. Симеона Дивногорца, 24 мая).

Из известных нам видений святых отцов, зревших рай, особенной живостью и подробностью отличается видение святого Андрея, Христа ради юродивого, продлившееся вышеестественно в течение двух недель. Он поведал сотаиннику своему Никифору об этом видении следующее: «Я увидел себя в раю прекрасном и удивительнейшем и, восхищаясь духом, размышлял: что это?.. Знаю, что живу в Константинополе, как же очутился здесь, – понять не могу. Я был в недоумении: в теле ли я, или вне тела – Бог знает это. Но видел себя облеченным в самое светлое одеяние, как бы сотканное из молний, венец был на главе моей, сплетенный из великих цветов, и я был опоясан поясом царским. Радуясь этой красоте, дивясь умом и сердцем несказанному благолепию Божия рая, я ходил по нему и веселился. Там были многие сады с высокими деревьями; они колебались вершинами своими и увеселяли зрение; от ветвей их исходило великое благоухание. Одни из деревьев непрестанно цвели, другие украшались златовидными листьями, иные имели на себе различные плоды несказанной красоты и приятности. Невозможно те деревья уподобить ни одному дереву земному: Божия рука, а не человеческая насадила их. Птиц в этих садах было безчисленное множество: иные сидели на ветвях райских деревьев и пели прекрасно; от сладкого пения их я не помнил себя – так услаждалось мое сердце; и казалось мне, что глас пения их достигал даже до высоты небесной. Стояли те прекрасные сады рядами, как бы полк против полка.

В то время как я ходил между ними в восхищении сердца, увидел реку великую, текущую посреди них и их напояющую. На другом берегу был виноградник, которого лозы, украшенные златыми листьями и златовидными гроздьями, широко раскидывались. Дышали там от четырех стран ветры тихие и благоухающие, от их дыхания колебались сады, производящие дивный шум листьями своими».

Так как святой Андрей был восхищен не только в рай, но, подобно святому апостолу Павлу, и до третьего неба, то вслед за вышеприведенным повествованием о рае, он продолжал сказание так: «После этого напал на меня ужас, и я ощущал, что стою превыше небесной тверди. Юноша с лицом подобным солнцу предшествовал мне. Я последовал за ним, и вот – увидел Крест прекрасный и великий, видом похожий на радугу.

Вокруг него стояли певцы огнезрачные, как пламень, и пели песнь сладкую, прославляя Господа, распявшегося на кресте. Предшествовавший мне юноша приступил ко Кресту, облобызал его и подал мне знак, чтобы я сделал то же: я припал ко Кресту, со страхом и радостию великою, и усердно лобызал его. В то время, как я его лобызал, насытился духовной неизреченной сладости и обонял большее благоухание, нежели в раю.

Миновав Крест, я посмотрел вниз и, увидев под собою бездну, – потому что мне казалось, что я хожу по воздуху, – начал пугаться и возопил к водившему меня: «Боюсь, чтобы мне не низвергнуться в глубину!» Он, обратясь ко мне, сказал: «Не бойся, нам должно взойти выше», – и подал мне руку. Когда я схватился за его руку, – мы очутились выше второй тверди; я увидел там дивных мужей и покой их, и радость праздника их, неизглаголанного языком человеческим.

После сего мы вошли в чудный пламень, который нас не опалял, но только просвещал. Я начал ужасаться, и опять руководивший меня обратился ко мне и подал мне руку, говоря: «Нам должно взойти и еще выше». С этим словом мы очутились выше третьего неба, где я услышал множество небесных Сил, поющих и славословящих Бога.

Мы пришли пред завесу, блиставшую как молния, пред которою стояли страшные великие юноши, подобные пламени огненному; лица их сияли паче солнца, и в руках их было огненное оружие; кругом со страхом предстояло безчисленное множество небесного воинства. Руководивший меня юноша сказал мне: «Когда отымется завеса и увидишь Владыку Христа, тогда поклонись Престолу славы Его».

Услышав это, я вострепетал и возрадовался; меня объяли ужас и неизъяснимая радость; я стоял и смотрел, когда отымется завеса. Ее отъяла некая пламенная рука, и я увидел Господа моего, как некогда Исаия пророк, сидящего на Престоле высоком и превознесенном, окруженного Серафимами. Он был облечен в багряную одежду, лицо Его сияло неизреченным светом, и Он с любовию обратил ко мне Свои очи.

Увидев Его, я пал пред Ним и на лицо свое, поклоняясь пресветлому и страшному Престолу славы Его. Какая же тогда от видения лица Его объяла меня радость, того невозможно выразить, так что и ныне, поминая это видение, исполняюсь неизреченной сладости. В трепете лежал я пред Владыкою, удивляясь толикому Его милосердию, что попустил мне, грешному и нечистому человеку, прийти пред лице Его и увидеть Божественную лепоту Его.

Я исполнился умиления, размышляя о моем недостоинстве и величии моего Владыки, и повторял в себе слова пророка Исайи: «О, окаянный аз, яко сподобихся, человек сый и нечисты устне имый, Господа моего очима моима видети!» (Ис. 6, 5).

И услышал я, что премилосердый Творец мой изрек ко мне пречистыми и сладчайшими устами Своими три Божественные слова, которые столько усладили мое сердце и столько разожгли любовию к Нему, что я весь таял, как воск, от действия теплоты духовной, и исполнились надо мной слова Давида: Бысть сердце мое, яко воск тая посреди, чрева моего.

Потом все воинства небесные воспели песнь предивную и неизреченную. После этого, не знаю как, я очутился опять ходящим по раю. Пришла мне потом мысль, что я не видел Госпожи Пресвятой Богородицы; и вот вижу некоего мужа, светлого как облако, несущего крест и говорящего мне: «Ты захотел видеть здесь Пресвятую Царицу Небесных Сил? Ныне нет Ее здесь. Она ушла в многобедственный мир помогать человекам и утешать скорбящих. Я показал бы тебе Ее святое место пребывания, но теперь уже не время: тебе должно возвратиться туда, откуда ты пришел, – так повелевает Владыка». Когда он говорил это, мне показалось, что я нахожусь на том же самом месте, где был прежде» («Четьи-Минеи», 2 октября).
Гость
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Бляденс-мадам НИКТО, но пиариться по полной! Достала ужк! А Ягуэин не живет рядом с Настей и они никогда не общались, тоже пиарщик еще тот.
Священный СтранникЪ
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НАСТЕНЬКА! ВЫ НАС ПОКИНУТЬ НАДУМАЛИ?
НУ, В ДОБРЫЙ ПУТЬ ТОГДА...

Экскурсия в Рай: свидетельства очевидце

Видения рая при жизни
Однако, даже попав конечный путь путешествия – рай, душа еще способна вернуться обратно в наш мир. Святой Сальвий Альбийский, галльский иерарх 6-<цензура> века, вернулся к жизни после того, как был мертв большую часть дня, и рассказал своему другу Григорию Турскому следующее: «Когда келья моя сотряслась, и ты увидел меня мертвым, я был поднят двумя ангелами и отнесен на высочайшую вершину Неба, и тогда под моими стопами, казалось, виднелись не только эта жалкая земля, но также солнце, луна и звезды. Затем меня провели через ворота, которые сияли ярче солнца и ввели в здание, где все полы блестели золотом и серебром. Свет тот описать невозможно. Меня приветствовали некие существа, одни из которых были облачены в священнические одежды, а другие — в обычное платье. Затем голос из облака сказал: «Пусть этот человек вернется на землю, <цензура> он нужен Церкви». Тогда я плача пошел обратно через ворота, в которые вошел».

Подобные встречи с ангелами на грани жизни и смерти происходят и в наше время. Один американский пастор так описывает эту встречу: «Я вышел в другую комнату, но вдруг почувствовал сильную боль, слабость и упал. Через некоторое время я увидел удивительное существо, которое было одето в какой-то розовый туман. От него исходил прекрасный, блестящий и лучезарный свет. Но этот свет совершенно не ослеплял меня. И вдруг я услышал голос, который спрашивал меня, все ли я сделал в жизни. А затем голос сказал, чтобы я возвращался и закончил все, что не успел закончить в жизни. После этого прекрасное существо (я теперь знаю, что это был ангел) исчезло, и я очнулся».

Сохранились свидетельства и более экзотических способов путешествий на Небеса, которые в наше время назвали бы левитацией. Так, католическая святая Тереза из Авилы, которая жила в ХVI столетии, могла подниматься в воздух и находиться в таком состоянии до 30 минут. Эти воспарения часто происходили с ней во время молитвы, во время которой она получала видения высшей реальности. Когда Тереза молилась, верующие были убеждены, что в воздух ее поднимают ангелы.

Описания рая людьми, побывавшими по их словам в этом месте во многом схожи среди христиан разных конфессий. Интересны свидетельства харизматов-пятидесятников. Татьяна Онисимова (53 года), ХВЕ г.Кострома, страдавшая раком мозга получила откровение во время операции. Вот что она рассказала: «когда уже была вскрыта черепная коробка - моя душа вышла из тела. Мое тело распластано на операционном столе. Врач еще говорит параметры, анестезиолог, констатируя говорит: Остановка! Остановка сердца, остановка дыхания, аппарат пишет прямую линию. Профессор кричит: - Реанимируйте! В реанимацию! А я ему говорю: - Не надо. Мне уже не надо. У меня уже ничего не болит! Мне так хорошо! Но меня не слушают и тело продолжают реанимировать. А я повернулась и вышла из операционной». По ее словам из больничного коридора она вышла в туннель. И только далеко, впереди – был свет. Отовсюду раздавались голоса: - Стой! Стой! Вернись! Вернись! Еще не время! Вернись и скажи людям! Но я в своей гордыне отвечала: - Не хочу! Не хочу я возвращаться! Не хочу! Там плохо! Я хочу к Богу! Я - дитя Его! И я вышла в другой свет через этот туннель, я выпала из него и взлетела. Это было прекрасно – чувство полета, счастья радости! Отовсюду искрился свет! Он переливался! Нет на земле таких цветов! Мы проходили изумительно красивыми местами, отовсюду раздавалась прекрасная ликующая музыка. Мир, покой, и радость царили везде. Я упала на колени и сказала: - Я хочу видеть лицо моего Бога. «Рука Господня коснулась моего лба: - Не плачь, дитя - сказал Господь. Не плачь, <цензура> утешишься. Ты должна вернуться и сказать людям. - Я при дверях! Се гряду скоро! Покайтесь!», - рассказывает Татьяна.

Четверым колумбийским подросткам-католикам недавно было видение. Дети рассказали, что увидели реку, к которой они побежали и прыгнули в воду. «В воде и даже под водой, рассказали путешественники в потусторонний мир,- мы могли спокойно дышать как обычно. Река была очень глубокой, и в ней было много разноцветной рыбы. Мы оставили реку и начали бегать везде, где только можно, чтобы успеть прикоснуться ко всему и все испытать».

Лидер корейской церкви «Манмин» в своей, базирующейся по его словам на «откровении» книге «Небеса как кристалл» Джей Рок Ли выдвинул необычную конструкцию устройства рая.. Он утверждает, что существует 5 небесных уровней. Библейский Эдем находился на втором небе, и Адам вместе со своими детьми, путешествовал между вторым небом и землей. После смерти два ангела сопровождают дух усопшего в верхнюю могилу, в которой умершему нужно ждать три дня, в течении оных происходят приготовления, что бы войти перед Богом, и это место ожидания (вторая могила) находится на окраине Рая. По учению Ли, у Бога в Его Царстве существует много вселенных. На Небесах будет много различного транспорта. Там будет и общественный транспорт – небесные поезда, и личный транспорт – автомобили из облаков и золотые фургоны. Не лишены небеса и мест развлечений.

Бетти Мальц в своей книге «Я видела вечность», вышедшей в 1977-м году, описывает более традиционную форму устройства рая. Сразу после смерти она оказалась на чудесном зеленом холме. Ее удивило, что имея три операционные раны, она стоит и ходит свободно и без боли. Над ней яркое синее небо. Солнца нет, но свет повсюду. Под босыми ногами - трава такого яркого цвета, какого на земле она не видела; каждая травинка как живая. Холм был крутой, но ноги двигались легко, без усилия. Яркие цветы, кусты, деревья. Она ощущала себя молодой, здоровой и счастливой. «Я чувствовала, что я имею все, чего когда-либо желала, была всем, чем когда-либо хотела быть, шла туда, где я всегда мечтала быть». Потом перед ее взором прошла вся ее жизнь. Она увидела свой эгоизм, и ей было стыдно, но она чувствовала вокруг себя заботу и любовь.
Гость
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Сидела вчера в студии Бледанс как дура в дебильной шапке полуголая
Гость
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Наталья зачем делать такие заголовки? Чтобы привлечь побольше читателей
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