"Чудовище": Бледанс откровенно о муже Заворотнюк

Недавно Петр Чернышев вышел на лед после перерыва, связанного с болезнью его жены Анастасии Заворотнюк. О супруге звезды сериала "Моя прекрасная няня" высказались актриса Эвелина Бледанс и шоумен Алексей Ягудин.

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