От родившей матери Водяновой отвернулась вся семья

Наталья Водянова с любимым мужчиной и пятью детьми живет во Франции, а ее мать в Нижнем Новгороде. Несколько лет назад родительницу супермодели заметили на улице, она торговала пирожками. Разразился скандал. "Моя мама и сейчас печет пирожки. Очень вкусные: будете в Нижнем Новгороде – обязательно попробуйте!" – посоветовала Наталья Водянова.
Модель дала понять, что мать сама не хочет переезжать к ней. "Я ее очень люблю и не раз предлагала переехать. Но маме хорошо в Нижнем. Париж и его возможности нужны далеко не всем", – развела руками она.
Мать Натальи воспитываем дочь Оксану, у которой церебральный паралич и тяжелая форма аутизма. "За долгие годы она доказала всем свою самостоятельность. Ей пришлось очень непросто: когда Оксана родилась, от мамы отвернулась вся ее семья, друзья, окружение. И только в последние годы из изгоя она превратилась в уверенную женщину, предпринимательницу и маму Натальи Водяновой", – подчеркнула манекенщица.
Именно из-за сестры Оксаны модель основала благотворительный фонд "Обнаженные сердца", направленный на помощь детям с особенностями развития. Эта работа не так легка, как кажется со стороны. "Я каждый день чувствую, что хожу с протянутой рукой и прошу людей о том, что им вообще не нужно. В их представлении они помогают не особенным детям, а мне, потому что у нас какие-то совместные проекты или неудобно отказать", – цитирует Наталью Водянову сайт "Комсомольская правда". Тем не менее, по словам модели, ей приятно делать "важное и полезное" дело.
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