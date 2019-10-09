Знаменитая певица стала матерью в 44 года

О рождении первенца знаменитая певица Натали Имбрулья объявила на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Артистка опубликовала фотографию, на которой крупным планом запечатлела крохотные пальчики малыша. "Добро пожаловать... Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается", – призналась артистка.
О том, что у нее будет ребенок, Натали Имбрулья сообщила в июле. Она выложила снимок, на котором демонстрировала сильно округлившийся живот. Натали призналась, что очень долго стремилась к беременности, но по разным причинам та не наступала. В итоге, Имбрулья воспользовалась услугами донора спермы, и все получилось.
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