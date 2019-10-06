"Какая прелесть!": народ пришел в восторг от детей Пугачевой

Алла Пугачева сходила вместе с детьми в Московский планетарий. Там их и заметили поклонники.



Сама певица делиться материалами с "выхода в свет" не стала, зато это сделали ведущие ее фанатских страничек в социальных сетях. На одном аккаунте ведущие выложили фото, где Лиза и Гарри вместе с мамой исследуют экспонаты планетария.

Дети выглядят счастливыми и удивленными. Гарри даже рот раскрыл от захлестнувших его эмоций. Похоже, мальчик действительно увлечен астрономией и желает услышать о ней, как можно больше. Красотка Лиза – как всегда на публику. Вероятно, маленькая звездочка решила поделиться своими знаниями об устройстве космоса.

Сама же Алла Борисовна ведет себя довольно сдержано. Она не мешает ребятам исследовать экспозицию и общаться с другими посетителями просветительского учреждения, однако зорко наблюдает, чтобы двойняшки не шалили.

Другая же фанатская страница опубликовала видео с экспериментами. Сотрудник Московского планетария показывает и рассказывает ребятам о том, как работает аппарат по созданию облаков. Впрочем, дети стремятся как можно скорее попробовать все на практике, а потому уже через пару секунд начинают с упоением создавать маленькую белую дымку.

Стоит отметить, что в видео также запечатлен и другой ребенок. Тем не менее, дети все равно играют все вместе. Похоже, у юных Лизы и Гарри нет никаких предрассудков, касательно "звездности" чужих родителей.

Поклонники же в свою очередь рассыпались в комплиментах и комментариях. Многие отметили, что дети Пугачевой и Галкина выглядят очень уж умилительно. Не забыли они "пройтись" и по маме: " Ну какая прелесть!!!Наша Аллочка не отразима!!! ", " На этих милых детей можно любоваться бесконечно!!!❤ ", " Алла в Планетарии – с Лизонькой и Гарри – Научное Явление – Астрономии Изучение!❤️ "

