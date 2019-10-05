Народ обплевал "выдавшую на орехи" Билану Пугачеву

Не так давно известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался в резко негативном ключе против Аллы Пугачевой. Вслед за этим против Примадонны поднялись и пользователи.



Все началось с того, что Алла Борисовна дала комментарий к недавнему инциденту с Дмитрием Биланом. Певец появился на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Поклонники отмечали, что исполнитель странно танцевал и не попадал в музыку.

В последствии Дмитрий исправился. Он извинился перед горожанами, оплатил из своих личных финансов постройку детской площадке в Самаре, а также дал один бесплатный концерт, где наконец-то порадовала своих фанатов ярким выступлением.

Тем не менее, несмотря на искупление своей вины, Билан продолжал извиняться. В конечном итоге, Пугачева не выдержала и написала мужчине следующие слова: "Уничижение паче гордыни. Хватит об этом". Певца эти строки не задели, зато задели за живое Соседова. Он резко высказался, что Пугачевой стоило бы "держать язык за зубами".

Вся эта история подняла в интернете настоящую бучу против Примадонны. Одни утверждали, что Соседов действительно не имел права так грубить, другие же отмечали, что Алле Борисовне действительно стоит быть сдержаннее в своих словах.

"Соседов просто никто! А Пугалкина сама должна уважать свой возраст, а не быть затычкой в каждую бочку и изображать из себя девочку! Оба достойны друг друга!(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)", " Хоть кто то бабку – бендершу критикует, а то все только ей задницу до гланд вылизывают", " Полностью согласна с Соседовым! Он замечательный критик, профи. А Пугачева хамка, не уважающая своих зрителей. Когда-то козлами их обозвала (микрофон был включен) и не извинилась даже, и она еще будет советовать Билану, ужас просто(((," – высказались пользователи.

