"Господи!": Пелагея поразила поклонников новым образом

В минувшую пятницу, 4 октября 2019 года, стал известен победитель проекта "Голос 60+". Им стал Леонид Сергеенко. Конкурсная телепередача рассчитана на талантливых пенсионеров, которые по какой-то причине не могли ранее принять участие в творческих состязаниях.
Наставницей победителя была Пелагея. Девушка решила приобщиться к духу ностальгической старины и для съемок финального выпуска выбрала для себя образ знаменитой голливудской актрисы Мерилин Монро. Артистка сделала пышную ретро-укладку с крупными кудрями и облачилось в светло-серебристое облегающее платье с глубоким декольте и пикантным разрезом на юбке.
Фотографию со съемок звезда опубликовала на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". Снимок она подписала так: " Голосуйте за наших! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)". Кроме того, певица поблагодарила тех, кто помог ей воплотить в жизнь прекрасный образ.
В свою очередь поклонники не остались в стороне. Менее, чем за сутки публикация набрала почти 17 тысяч лайков. Кроме того, фолловеры знаменитости написали столько дружелюбных комментариев, что сосчитать их практически нереально. Многие подметили, что Пелагее очень идет новое амплуа.
"
Почему Вы не снимаетесь в кино?", "
о господи боже мой 😍🤤💙
", "
Мерлин Монро 😉
", "
Удачи!!! Поля просто волшебная 😻😻😻 красотка редкостная 💖", "
Ах, Пелагеюшка всё краше и краше день ото дня!!!", – написали пользователи.
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