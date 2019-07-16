"Это кто?": народ не узнал изменившуюся Пелагею

33-летняя исполнительница опубликовала в соцсети новый снимок. На нем Пелагея позирует в белом вязаном сарафане. Подписчики оставили звезде массу комплиментов, отметив, что та выглядит очень молодо и свежо.
Но были и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. Ряд фолловеров считают, что Пелагея прибегла к пластической хирургии. В частности – сделала ринопластику. Кроме того, они отметили, что певица стала неузнаваемой и похожей на голливудских див Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.
"Пелагеюшка, вы мне очень нравитесь, только зачем же вы заразились этой модой что-то менять в лице?! У вас был такой красивый носик. Не надо было менять!", "Это кто? Где Пелагея?!", "Пожалуйста, ничего в себе не меняйте!", - прокомментировали фото поклонники Пелагеи. Сама исполнительница комментировать домыслы пользователей соцсети никак не стала.
Как писали "Дни.ру", Пелагея ранее говорила о том, что ее дочка Таисия может пойти по ее стопам. У девочки голос, поэтому, по мнению певицы, она могла бы стать исполнительницей какого-нибудь альтернативного направления.
Меж тем, Пелагея не исключает, что Таисия выберет себе другую профессию. В любом случае родители выбор Таисии поддержат. Муж артистки – хоккеист Иван Телегин, прививает дочке любовь к спорту. Так, спортсмен уже поставил кроху на коньки. Первый урок катания на льду папа провел сам.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
А нам астролог сказала всю правду!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Обязательно ли играть свадьбу?
Как относиться к астрологам?
Сняла трусы в метро!
От сигарет толстеют?
Рим или Париж?
я люблю сексуальных
Люблю мужа сестры
Заставляет худеть
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Главное деньги, все можно купить
Ребенок постоянно обзывается
Зависть?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Ребенку 3 года, что дарить?
Месячные шли 2 дня
Ненавижу подругу
Бывший муж теперь мой начальник
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Послеродовая депрессия