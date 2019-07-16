"Это кто?": народ не узнал изменившуюся Пелагею

Поклонники заподозрили певицу в изменении внешности. Некоторые отметили в Instagram, что Пелагея стала сама на себя не похожа.

33-летняя исполнительница опубликовала в соцсети новый снимок. На нем Пелагея позирует в белом вязаном сарафане. Подписчики оставили звезде массу комплиментов, отметив, что та выглядит очень молодо и свежо.

Но были и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. Ряд фолловеров считают, что Пелагея прибегла к пластической хирургии. В частности – сделала ринопластику. Кроме того, они отметили, что певица стала неузнаваемой и похожей на голливудских див Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.

"Пелагеюшка, вы мне очень нравитесь, только зачем же вы заразились этой модой что-то менять в лице?! У вас был такой красивый носик. Не надо было менять!", "Это кто? Где Пелагея?!", "Пожалуйста, ничего в себе не меняйте!", - прокомментировали фото поклонники Пелагеи. Сама исполнительница комментировать домыслы пользователей соцсети никак не стала.

Как писали "Дни.ру", Пелагея ранее говорила о том, что ее дочка Таисия может пойти по ее стопам. У девочки голос, поэтому, по мнению певицы, она могла бы стать исполнительницей какого-нибудь альтернативного направления.

Меж тем, Пелагея не исключает, что Таисия выберет себе другую профессию. В любом случае родители выбор Таисии поддержат. Муж артистки – хоккеист Иван Телегин, прививает дочке любовь к спорту. Так, спортсмен уже поставил кроху на коньки. Первый урок катания на льду папа провел сам.