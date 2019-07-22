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Появилась информация о пластических операциях Пелагеи

Пелагея. Фото: www.globallookpress.com
Представитель певицы ответил на нападки хейтеров. Он сделал официальное заявление о том, обращалась ли Пелагея к пластическим хирургам.
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14 июля Пелагее исполнилось 33 года. День рождения она отметила в Греции. В последние дни посты на странице артистки в Instagram публикует ее представитель. Так, он поделился новым снимком артистки, в подписи к нему поблагодарив поклонников за поздравления и высказавшись о том, делала ли звезда ринопластику.

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Пелагея

Пелагея певица

Слухи о том, что Пелагея делала пластическую операцию, спровоцировал ее недавний снимок из отпуска. Подписчики певицы посчитали, что она стала не похожей на себя. В частности, подозрения вызвал ее нос. Помощник знаменитости в ответ официально опроверг домыслы.

"От Поли всем спасибо за поздравления! Специально для особенно волнующихся – ничего она не делала и не делает со своим лицом! Никакой ринопластики, даже не думайте", – заверил ассистент певицы. Однако это не сильно убедило поклонников артистки.

Многие продолжают обсуждать то, что Пелагея, скорее всего, все же изменила не только форму носа, но и увеличила губы и грудь, а также поставила виниры. "Конечно, делает, кому вы сочиняете, даже когда она губы увеличивала, это было сложно не заметить. Ну и, конечно, молодец, что похудела, сразу помолодела очень", "Она просто поменяла зубки вот и все!", "Ей можно что угодно с собой делать, все равно она – душа России", "Красавица, но другая...", – высказались фолловеры Пелагеи.

Автор: 22 июля 2019, 09:40
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