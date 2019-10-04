"Кто он такой?": нахамившему Пугачевой Соседову указали на место

Известный музыкальный критик Сергей Соседов публично нахамил певице Алле Пугачевой. Многие считают, что с Примадонной так разговаривать нельзя, хотя бы из уважения к ее возрасту и прошлым заслугам.

Именно так считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник на этот раз заступился за главную звезду отечественной сцены.

"Сергей Соседов прекрасный музыкальный критик, но мне кажется, что в последнее время он начал заниматься вместо музыкальной критики откровенным хейтерством Аллы Пугачевой. Раньше он ее боготворил, а теперь все время критикует, причем даже не за творчество. Этот странный переход на личности. Кто он такой, чтобы советовать народной артистке СССР держать язык за зубами? Я и сам порой не в восторге от творчества Пугачевой, публично высказывался об этом, однажды это даже привело к большому скандалу, которого я уж точно не искал. Но я никогда себе не позволял переходить на личности в ее адрес, если это не касалось профессиональных вопросов. Отношение к творчеству и к человеку должно быть четко разделено. Одно дело музыкальная критика творчества артиста, а другое дело откровенное хейтерство в его адрес. Жаль, что Сергей Васильевич этого не понимает", - сказал Вадим Манукян в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Напомним, на днях Алла Пугачева отчитала певца Диму Билана. Певец, появившись на концерте в Самаре нетрезвым, после был вынужден извиниться перед жителями. Он подарил городу детскую площадку, и дал еще одно бесплатное выступление. Когда Билан в очередной раз просил прощения в соцсетях, вмешалась Примадонна. Алла Пугачева написала: "Уничижение паче гордыни. Хватит об этом". Именно это высказывание артистки зацепило Сергея Соседова. Критик отреагировал резко и посоветовал ей "держать язык за зубами".