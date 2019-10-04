Галкин высмеял рассказывающую об инопланетянах Лель

Муж Аллы Пугачевой сегодня, 4 октября, из окна своего замка в подмосковной деревне Грязь увидел странные огни в предрассветном небе. Нечто, напоминающее летающую тарелку, "зависло" над домом соседей Максима Галкина.
Артист поспешил снять таинственный объект на камеру мобильного. После юморист опубликовал получившийся кадр в "Сторис", с пометкой: "Может, Кате Лель показать?". После артист предположил, что это луч солнца пробивается через плотно затянутое тучами небо.
Отметим, что Максим Галкин вспомнил о певице не случайно. Артистка не раз говорила, что контактировала с внеземными формами жизни.
Ранее Катя Лель сделала шокирующее заявление в эфире "Нового радио". Звезда рассказала, что в 16 лет видела инопланетян. По словам певицы, ее похитили на корабль, а затем вернули на Землю, после чего у нее пропало несколько зубов.
Также Катя Лель утверждала, что какое-то время после контакта с пришельцами ее преследовали уфологи, специалисты по НЛО хотели изучить знаменитость. Якобы после общения с представителями иных цивилизаций артистка обрела дар читать мысли других людей, а также сочинять музыку.
К слову, поклонники в рассказы певицы о пришельцах не верят. Многие считают, что таким образом вышедшая в тираж звезда пытается напомнить о себе. Видимо, Максим Галкин солидарен с народом.
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