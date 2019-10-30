Стали известны самые высокооплачиваемые умершие звезды

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Лидером списка стал поп-исполнитель Майкл Джексон. За год наследники артиста заработали 60 миллионов долларов.
Второе место занял певец Элвис Пресли, доход после смерти которого составил 39 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает художник Чарльз Шульц, заработавший 38 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru.
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