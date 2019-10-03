"Не мог стоять, тряслись руки": сотрудница аптеки ошарашила рассказом о сдавшем Боярском

В СМИ пишут, что Боярский может страдать из-за болезни сердца. Тревожные данные поступили от фармацевта, которая якобы обслуживала артиста.
"Он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Даже не смог стоять, у него тряслись руки. Купил сердечные препараты и свое постоянное лекарство", – сообщила сотрудница аптеки. Из-за плохого самочувствия Боярский мог угодить в недавний скандал, передает URA.RU.
Ранее сообщалось о неприятном инциденте, который произошел с Боярским в Санкт-Петербурге. Артист нарушил правила дорожного движения и грубо повел себя с представителями СМИ.
Знаменитый актер оставил свой автомобиль Mercedes на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, уйдя по своим делам. Когда журналисты попросили Михаила Боярского прокомментировать случившееся, он повел себя крайне эмоционально и резко.
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