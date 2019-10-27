Ольга Дроздова рассказала о набранных 40 килограммах

Жена актера Дмитрия Певцова набрала лишний вес во время беременности. Звезда театра и кино призналась, что не испытывала дискомфорта от лишнего веса.
Сын Елисей, которого Ольга Дроздова родила в 42 года, стал для нее настоящим подарком. "Я летала как воздушный шарик, мне было все равно, что поправились на 40 килограммов, я чувствовала себя хорошо и удивительно, даже "завелась", – рассказала знаменитость. Весь период беременности она вспоминает с радостью.
Вместе с тем, актриса вспомнила, как столкнулась с неуважительным отношением со стороны медперсонала, называвшего ее "старородящей". Кроме того, находясь в интересном положении, Ольга Дроздова лишилась нескольких ролей в театре. Но все это – мелочи по сравнению со счастьем от удивительного события – рождения ребенка.
Супруга
Певцова отметила, что сын дает ей силы и стимул оставаться молодой и сильной,
чтобы быть "юной" энергичной мамой, а не бабушкой. 12-летний Елисей радует родителей успехами в учебе. Ольга Дроздова призналась, что "он даже в чем-то старше ее", но ей приятно
осознавать, что наследник во многих вещах превосходит ее.
Отметим, ранее у Ольги Дроздовой появилась "приемная дочь" – так они с мужем ласково называют студентку Алену, которая играет в студии "ПевцовЪтеатр". С недавних пор девушка живет в доме актеров.
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