"Она зыркнула, и я замолчал": Райкин об отношениях с дочерью

Детям знаменитых родителей всегда непросто – на них давит груз знаменитой фамилии и заслуг предков. Им приходится доказывать, что они и сами чего-то стоят. Актрисе Полине Райкиной трудно вдвойне. Она понимала, что ее будут сравнивать и с легендарным дедом Аркадием Райкиным, и со знаменитым отцом Константином Райкиным, но все равно стала актрисой. Об этом корреспондент "Дни.ру" по приглашению Mastercard пообщался с худруком "Сатирикона".

Константин Аркадьевич во время "Бесценного разговора" признался, что когда сам решил стать актером, понимал всю ответственность этого шага. "Я учился в физико-математической школе-интернате № 45 при Ленинградском государственном университете, где было четыре уклона, четыре углубленные программы – по математике, физике, химии и биологии, – рассказал актер и режиссер в интервью "Дни.ру" – После выпуска я решил поступать на биологический факультет – был очень серьезно готов. Но во время поступления параллельно сдал вступительные экзамены в театральное училище имени Щукина. И понял, что теперь я на своем месте, а все остальное – какая-то иллюзия, с которой мне надо срочно расстаться".

Родители, Аркадий Исаакович и Руфь Марковна, об этом его серьезном решении не знали, поскольку были в ту пору на гастролях в Чехословакии. "Это все случилось стихийно и странно даже для меня самого", – вспоминает Константин Аркадьевич.

"Когда же моя дочь Полина решила стать актрисой, я никак в этом не участвовал – не отговаривал и не помогал, – заверяет Райкин. – Я рано понял, что она умная, очень умная девочка и поэтому робко, вяло попытался сказать ей, что, может, лучше стать критиком, а не актрисой. Но она так зыркнула на меня, что я замолчал. Просто понял, что советовать что-то не могу – это уже не моя пьеса, надо уйти за кулисы. У меня есть право только совещательного голоса, но не решающего, поскольку дочь стала самостоятельным взрослым человеком.

Сегодня Полина Райкина одна из самых интересных и востребованных молодых актрис страны. Она много снимается в кино, играет в театре, преподает актерское мастерства в "Высшей школе сценических искусств" и Школе при Ансамбле танца Игоря Моисеева.