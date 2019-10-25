Бесстыдница Майли Сайрус показала соски

Знаменитая американская певица поделилась с поклонниками в "Инстаграме" селфи из ванной. В нем не было бы ничего необычного, если бы Майли Сайрус не продемонстрировала свою грудь. прочитано 502 раза 26-летняя звезда предстала в джинсовых шортах и белом топике, через который просвечивается обнаженная грудь. В подписи к пикантному фото артистка рассказала о "новой себе", отметив, что с каждым днем становится все проще. ПО ТЕМЕ Известная актриса выкинула вещи экс-супруга на помойку Сюжеты Звездный Инстаграм Майли Сайрус написала, что понимает: администрация соцсети вскоре удалит ее фотографию. К слову, исполнительницу уже предупредили об этом. Подписчики исполнительницы пришли в восторг от ее смелости. Они посчитали фото игривым и горячим. За свою дерзость Майли Сайрус получила море комплиментов. В 2014 году в соцсетях стартовала акция "Освободи соски". Она началась после того, как глянцевые издания отретушировали фотографию певицы Рианны в прозрачном платье без белья. Поклонниц знаменитости возмутило, что мужчинам разрешено оголять грудь на публике, а женщинам – нет. Девушки начали массово выкладывать "обнаженные" снимки в соцсеть "Инстаграм". Ранее Майли Сайрус развелась с австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Инициативу о разрыве отношений озвучил артист. Он обосновал свое решение неразрешимыми противоречиями между ним и исполнительницей. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт прожили в браке всего восемь месяцев, хотя до этого встречались около десяти лет.

Валерия Нарская 25 октября 2019, 09:15 Автор:

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