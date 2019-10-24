Народный артист умер после романа с Еленой Прокловой

Елена Проклова играла в фильме Аллы Суриковой "Будьте моим мужем". Их тандем с Андреем Мироновым оказался очень органичным. Режиссер отметила, что ради работы с именитым артистом создала все необходимые условия. Уже тогда, по словам Суриковой, она поняла, что картину ждет успех. И не ошиблась. Возможно, поспособствовали нежные чувства, которые Миронов и Проклова испытывали друг к другу не только в кадре.
В фильме снялся и Филипп Адамович, который тоже потерял голову от молодой артистки. "Сын французской женщины и художника Адамовича бросил свою француженку ради Ленки. Он влюбился смертельно и остался с ней на несколько лет. В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи. Это отмечали все, кто с ней работал. Не влюбиться в нее было невозможно", – заявила Сурикова.
По ее мнению, между актерами, которые играют в любовь, всегда возникают какие-то чувства. "Натяжение, что ли. И Андрей был наверняка влюблен в Лену, потому что, когда они тянули руки над электроплитой в одной из сцен, чувствовалось влечение", – отметила режиссер.
Впрочем, любовные отношения Андрея Миронова и Елены Прокловой были недолгими. А в 1987 году народный артист умер. 14 августа во время спектакля актеру стало плохо: он потерял сознание и был госпитализирован. Сурикова, подружившаяся с Мироновым, тогда тоже находилась в Прибалтике.
"К нам приехала Мария Владимировна, мама Андрея. Она рассказала, что его увезли на скорой, и попросила побыть с ней. Ей было страшно, но она молилась, чтобы Андрей в любом состоянии остался жив. Врачи сразу предупредили, что гематома слишком большая, и сохранить его личность не удастся, но Марии Владимировне тогда было все равно", – поделилась воспоминаниями Сурикова. Утром 16 августа Андрея Миронова не стало.
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