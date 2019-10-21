Талызину экстренно госпитализировали в Москве

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина экстренно доставлена в столичную больницу. По предварительным данным, у нее случился микроинсульт.
Медики оценивают состояние 84-летней актрисы как средней степени тяжести. В скором времени Талызину переведут в реабилитационный центр, передает РЕН ТВ.
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