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Талызину экстренно госпитализировали в Москве

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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина экстренно доставлена в столичную больницу. По предварительным данным, у нее случился микроинсульт. 

Медики оценивают состояние 84-летней актрисы как средней степени тяжести. В скором времени Талызину переведут в реабилитационный центр, передает РЕН ТВ.

Автор: 21 октября 2019, 08:30

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