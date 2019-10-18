Следствие раскрыло подробности смерти Марьянова

Следствие в отношении руководителя реабилитационного центра "Феникс" в Подмосковье Оксаны Богдановой завершено. Материалы направлены в суд, сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.
Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности. Богданова своей вины не признает.
По версии следствия, Дмитрию Марьянову не оказали должную помощь в центре. Актер жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге.
Сотрудники центра не менее десяти раз информировали директора о тяжелом состоянии пациента и необходимости госпитализации. Однако Богданова проигнорировала эти сообщения, говорится в материалах Следственного комитета. Более того, она запретила вызывать скорую помощь. В результате артист скончался, напоминает URA.ru.
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