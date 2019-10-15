Видео с травести-двойником Толкуновой шокировало семью артистки

О ролике с выступлением некой Пелагеи Бабкиной, размещенном в Сети, узнали родные братья исполнительницы Сергей и Владимир Толкуновы. Увиденное повергло близких вокалистки в шок. В кадре некий мужчина в женском платье изображал их знаменитую родственницу.
"У меня нет слов. Одно дело исполнять хиты моей сестры, тем самым принося дань уважения, а совершенно другое похабно пародировать и кривляться, отпуская пошлые сальные шуточки. "Да еще и места выступлений ниже плинтуса", – сказал журналистам Владимир Толкунов.
Как выяснилось, Пелагея Бабкина выступает в довольно специфических заведениях. Названия мероприятий говорят сами за себя: "голубые вечера", "Lovegay Party".
Сергей и Владимир обратились в прокуратуру. В своем заявлении братья Валентины Толкуновой попросили привлечь к уголовной ответственности Павла Богданова – именно он выступает под псевдонимом Пелагея Бабкина. Родственники вокалистки хотят наказать горе-двойника за незаконное использование интеллектуальной собственности.
Отметим, что Богданов – скромный преподаватель детской студии вокала в столичном Культурном Центре. Более того, никто из его коллег даже не знает о существовании его альтер эго. Рядом с детьми Павел ведет себя профессионально и сдержанно, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, Валентина Толкунова умерла 22 марта 2010 года на 64-м году жизни. У народной артистки был рак мозга. Похоронена она на Троекуровском кладбище в Москве.
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