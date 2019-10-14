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"Выпивший был или что": убийца шокировал рассказом о расправе над Кругом

Михаил Круг. Фото: www.globallookpress.com
Не так давно было раскрыто дело об убийстве Михаила Круга. Один из его убийц Александр Агеев дал шокирующее своей откровенностью интервью о произошедшем.
прочитано 1228 раз

Трагедия произошла 17 лет назад. По словам преступника, изначально у них не было замысла лишать жизни знаменитого шансонье. Все произошло случайно. Вместе со своим напарником Дмитрием Веселовым они лишь должны были ограбить Михаила и тем самым "указать его место". Для этого злоумышленники специально выбрали день, когда звезда и его семья должны были отсутствовать, но во время ограбления они внезапно вернулись домой. В бильярдную, где спрятались Агеев с Веселовым, вошла теща Круга.

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Преступник рассказал, что они с партнером не собирались причинять вред женщине. В их планах было обездвижить ее и спокойно выйти из помещения. Они подошли вдвоем, однако мать супруги певца начала кричать, и на эти звуки выскочил сам Михаил.

"Круг выскочил. Он же мужчина, должен понимать, что человек с пистолетом это уже не игрушки. Я не знаю, выпивший был или что, но он бросился на Веселова, схватил за руки. Они начали бороться. Получилось, что Круг стоял на площадке, а Веселов выше него находился. На лесенке!" – вспоминает Александр Агеев в интервью журналистам телеканала НТВ.

Он уточнил, что какое-то время мужчины ожесточенно боролись, однако потом послышались выстрелы. Одна пуля попала шансонье в левую верхнюю часть туловища, где-то рядом с ключицей. Убийца отметил, что была кровь на футболке, а вот куда попала вторая пуля, не знает.

Стоит отметить, что на момент признания Агеев уже находился в колонии "Полярная сова" за прошлые преступления. Теперь к ним прибавилось соучастие в убийстве Круга. На срок оно уже никак не влияет, т.к. мужчина уже отбывает пожизненное заключение, однако теперь ему нужно как-то дожить до конца своих дней.

"Смерть любого человека, тем более, переосознанная со временем. Переосмысление. Это просто невыносимо. Вот и все… Это очень тяжело. И с годами ты осознаешь это гораздо сильнее. Любое убийство, не обязательно Михаила Круга", – подытожил Александр Агеев.

Автор: 14 октября 2019, 13:45

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
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С ъездил на очники, развеялся. Гад. Убивать поэта легко. Каяться потом тяжело
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