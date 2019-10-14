Супруга Болдуина объявила пол будущего чада

Женщина опубликовала примечательное видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Хилария Болдуин решила устроить что-то вроде импровизированного шоу, где ее четверо детей должны пройти испытания, чтобы узнать пол будущего малыша.
Ребята заходят в комнату, где их мать приготовила четыре коляски с куклами-младенцами, закутанными в белые пеленки. Супруга актера дает команду разворачивать игрушки, и первой срывает покров старший ребенок звездной пары – юная Кармен. Она смотрит на куклу и звонко объявляет: "Это девочка!"
Как сообщает Пятый канал, знаменитость подписала публикацию так: "Наше маленькое откровение. Мы так взволнованы!" Стоит отметить, что способ сообщить общественности и детям пол будущего ребенка поражает простотой и изобретательностью. Многие отметили, что искреннее видео даже вызывает слезы восхищения.
Пользователям Сети понравилась задумка супруги 61-летнего режиссера. Поклонники звездной пары уточнили, что видео их невероятно растрогало. Они от души поздравили голливудскую семью со скорым пополнением: "Слезы! Так красиво! Поздравляю! Хилария, твоя семья за гранью!", "Посылаю вам всем лучи любви, особенно этому новому малышу-ангелочку!", "Так рада за вас, особенно за Кармен".
Стоит отметить, что семья Болдуин проявила недюжинную смелость. Весной этого года Сеть наводнили сообщения о том, что Хилария потеряла пятого ребенка. Медики диагностировали у плода неровный сердечный ритм и заговорили об угрозе выкидыша, а позже стало известно, что младенец умер в утробе.
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