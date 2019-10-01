Вдова Децла показала жуткие шрамы на лице и теле

Юлия выложила пару собственных портретов в личный микроблог. На снимках заметно, что на лице Киселевой красуется довольно большой рубец. Шрам начинается в уголке правого глаза и заканчивается на середине щеки.
Также на одном из кадров можно рассмотреть отметины на спине вдовы рэпера Децла. Рубцы частично скрывает платье женщины.
Ниже Киселева написала, что больше не боится появляться перед аудиторией без солнцезащитных очков, скрывающих несовершенства. Шрам она считает жемчужиной своего лица. Женщина подчеркнула, что красота ей досталась от отца и матери, рубец же – это ее личная история.
"Я люблю свою жизнь, люблю свой путь. Я совершенна со своими несовершенствами", – заявила вдова рэпера Децла.
Отметим, что ранее Юлия Киселева маскировала изъян с помощью косметики, либо скрывала его под маской розового кролика. Что именно случилась с возлюбленной артиста пока неизвестно.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер в феврале после концерта в Ижевске. Артист скончался из-за проблем с сердцем. Трагедия не помогла сплотить семью рэпера. Гражданская супруга звезды Юлия Киселева и его отец продюсер Александр Толмацкий не смогли наладить общение. Более того, несостоявшийся свекор не упускает возможности уколоть Юлию. Например, ранее в соцсетях Толмацкий-старший назвал Киселеву "холодной и безумной негодяйкой". "Он был несчастен... шантаж и безысходность..." – говорил продюсер о личной жизни отпрыска.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Дети это кошмар
Самый сексуальный мужской голос?
Ищу восточную невесту желательно китаянку или кореянку.
Секонд Хэнд