Инна Чурикова раскрыла слова Александры Захаровой об отце

Чурикова отметила, что до последнего верила, что мэтр поправится. Судя по всему, смерть Марка Захарова стала для артистки ударом. Между тем Инна Михайловна считает, что поддержка сейчас нужна единственной наследнице режиссера – Александре Захаровой.
"Саше сейчас очень тяжело. Она потеряла отца. Ведь она всегда говорила, что он уникальный и гениальный. Я бы назвала Сашеньку примой нашего театра, она играет все наши спектакли. А сейчас, Сашенька, ты должна знать, что ты не одна. Мы вместе", – обратилась Инна Чурикова со сцены к Александре Захаровой.
Отметим, что у наследницы художественного руководителя "Ленкома" случилась истерика во время прощания. Артистка безостановочно рыдала. Александра не отходила от гроба любимого родителя, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, сегодня, 1 октября, в театре "Ленком" состоялось прощание с режиссером Марком Захаровым. Мэтр скончался 28 сентября 2019 года. Он умер в результате продолжительной болезни. Сообщалось, что причиной смерти стала пневмония. Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище.
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