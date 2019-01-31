Чтобы возлюбленный не соскочил: Волочкова от икон бросилась к колдунье

Среди множества знакомых балерины Анастасии Волочковой нашлась цыганка с магическими способностями. Ведунья помогает бывшей приме Большого театра решать личные проблемы.

Поговаривают, что Анастасия Волочкова очень приятная в общении дама. Мол, она легка на подъем, с чувством юмора и без признаков звездной болезни.

Эти предположения косвенно подтверждают соцсети балерины – в друзьях у блондинки кого только нет. Вот актер Никита Джигурда зашел помузицировать на рояле, который Насте подарил вокалист Николай Басков, тут художник Никас Сафронов третий день не может расстаться с танцовщицей, здесь Филипп Киркоров, там братья Запашные собственной персоной, в общем, любят Волочкову мужчины из звездной тусовки.

Однако это не та любовь, которой хотелось бы Анастасии. Все ее предыдущие романы потерпели крах, брак не удался, вот и оставалось звезде молить Бога о новом возлюбленном.

На счастье среди знакомых Волчочковой много служителей церкви: святые отцы, архимандриты, настоятели храмов и монастырей. Скорее всего балерина, как всякая истинно верующая барышня, имеет своего духовника. Звезда частенько наведывается в храм, беседует с батюшкой, ставит свечи, прикладывается к иконам. Осенью прошлого года Анастасия даже путешествовала по святым местам греческого острова Корфу, и, судя по всему, не зря, уже зимой Волочкова объявила о новом таинственном возлюбленном.

Сегодня же, 31 января, Балерина рассказала своим подписчикам в Instagram, что встречалась со своей доброй знакомой потомственной цыганской колдуньей Ольгой Алмазовой. Судя по странице последней в той же соцсети, ведунья специализируются на делах амурных: приворот, отворот, гадание на суженого и снятие венца безбрачия – все под силу Алмазовой.

Меж тем, православная Волочкова не просто так встретилась с подругой и потомственным чаровником – ей нужна помощь "в решении сложной жизненной ситуации". Какие такие обстоятельства заставили Волочкову от икон броситься к колдунье, не поясняется, однако судя по тому спектру услуг, который предоставляет чародейка, речь явно идет о любви. Может быть знаменитость решила с помощью магии навсегда привязать к себе нового возлюбленного, чтобы и этот не соскочил.

Напомним, что Анастасия Волочкова тщательно скрывает своего нового возлюбленного. Однако в недавнем эфире "Пусть говорят" Первого канала она немного приоткрыла завесу тайны. "Сексуальный невероятно, он немножко младше меня, ему 38 лет. Удивительно статный, очень умный и благородный", – рассказала она. Балерина также отметила, что ее новый избранник не женат и не имеет детей. Волочкова и ее таинственный избранник уже подумывают о свадьбе.