Волочкова бесстыдно задрала ногу перед рычащим от удовольствия Джигурдой
Никита Джигурда – не только актер и поэт, но еще и музыкант. Едва завидев белый рояль, подаренный Анастасии Волочковой ее бывшим партнером по Большому театру Николаем Басковым, сел за инструмент. Он оказался расстроенным, но это обстоятельство не помешало Джигурде прохрипеть несколько любимых песен. В частности, из репертуара Владимира Высоцкого.
Терпения и внимания балерины, правда, хватило ненадолго. Она начала ерзать в кресле, тянуться, а потом и вовсе бесстыдно задрала ногу, сделав вертикальный полушпагат.
Комментарии к этой фееричной публикации в социальной сети Instagram Волочкова, к сожалению, закрыла. Жаль, иначе было бы над чем поизгаляться, позубоскалить и поюродствовать.
Напомним, что на недавнее 43-летие Волочковой Джигурда пришел одним из первых и принес всегда нужные и практичные подарки – водку и веник для баньки. Для одинокой стареющей артистки это самое оно!
Если же говорить серьезно, то Анастасия и Никита очень похожи по реакции, которую вызывают у публики. Они могут нравиться, не нравиться, но равнодушных точно нет. Люди к ним относятся как к персонажам, как к скандальным героям желтых газет. И Волочкова с Джигурдой оправдывают ожидания – что-то да отчебучат! С ними мир становится ярче и веселее.
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