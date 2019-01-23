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"Вы мне омерзительны": шокированный Топалов сделал заявление

Влад Топалов. Фото: www.globallookpress.com
Влад Топалов обратился к общественности. Популярный исполнитель призвал никого не судить и быть терпимее друг к другу. Оскорбления ему омерзительны.

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На своей официальной странице в Instagram Влад Топалов организовал философский диспут с подписчиками. "Каждое слово, каждая эмоция, каждый поступок нам возвращается", – сообщил певец и описал неоднозначную ситуацию, свидетелем которой стал.

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"На светофоре. Ряды машин. Человек без определенного места жительства (предполагаемо), он же бомж, ходит между машинами и просит помощи. Вдруг открывается окно такси. Оттуда водитель начинает орать матом на этого человека. Потом начинает из окна бить его большой пластмассовой бутылкой. Бомж кричит что-то в ответ и начинает отмахиваться, а потом бьет его в ответ своей картонкой. Плюет ему в окно", – рассказал артист.

Топалов посмотрел на происшествие с разных точек зрения: пожалел бомжа, раскритиковал таксиста, а затем, наоборот, посочувствовал водителю и вздул попрошайку. А потом сделал вывод: "Я сидел, наблюдал и обо всем этом думал, понимая, что тут нет правых и виноватых. Мы не знаем ситуацию и не вправе судить".

"Мы не имеем права оскорблять и унижать друг друга на ровном месте. Высказать здоровую критику всегда можно и нужно, но вежливо и уместно. А раскрывать "хавальник", как говорит мой отец, просто так нельзя", – заявил Влад Топалов.

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Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Певец обратился к подписчикам: "Последние пара дней меня повергли в шок. Читая ваши комментарии, хочу сказать тем, кто осмелился оскорблять женщин и меня: вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов. Прощайте".

Ранее Влад Топалов опубликовал фотографию с поющей ведущей Ольгой Бузовой, которую поздравил с днем рождения. Поклонники предположили, что комментарии к этому посту расстроили артиста и толкнули на создание этой публикации.

Автор: Наталья Аряева23 января 2019, 11:34
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