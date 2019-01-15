47-летняя Заворотнюк заткнула за пояс молодую дочь
Эксперт считает, что в выборе длинных трикотажных платьев первенство за Анастасией и в цветовом решении, и в крое. Анна же чаще выбирает серые более "серые" образы.
На одном из совместных снимков в стилистике 60-х Заворотнюк тоже, по мнению Бестави, выглядит выигрышнее. При этом фотосессия удалась обеим. "Образы стилистически верные, от одежды до прически. Но, туфли Ани слегка портят общее впечатление. Обычные лодочки с острым носом – очень яркий атрибут того времени, были бы более уместны. Так что еще один балл отправляется в копилку Анастасии Заворотнюк", – цитирует бьюти-эксперта Teleprogramma.pro.
И еще один общий снимок добавил "плюсик" в копилку актрисы. Специалист отметила, что Анастасия затмила дочь: яркий макияж и выразительная бижутерия сделали свое дело. Девушка же предстала в привычном школьном варианте – "белая блузка, темная юбка".
Также Елена Бестави сравнила летние комбинезоны участниц модной битвы. "Аня в белом комбинезоне с шортами. Легкий, воздушный с цветочным принтом… У комбинезона Насти одна из задач – представить ее фигуру в выгодном свете. Поэтому, он длинный, а не короткий. И темный, а не светлый. Со сложным кроем", – констатировала эксперт.
Также Бестави заметила, что Заворотнюк обожает наряды красного цвета. А Анна тянется к темным цветам и, по словам эксперта, не любит привлекать внимание. "Настя в отличие от дочери любит жизнь... Анастасия Заворотнюк опережает дочь еще на один балл", – заявила она. По оценкам Бестави, актриса явно опередила молодую дочь в чувстве стиля и вкуса.
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