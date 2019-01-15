Рыбин с женой отпраздновали победу над раком в Риме

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 15 января
Лента новостей
15:10
Получить компенсацию за капремонт станет проще
14:40
Дума приняла меры против "билетной мафии"
14:06
Напавшего на Порошенко Зеленского отправили на тот свет
13:48
Семья из трех человек остается под завалами в Шахтах
13:23
На юго-востоке Москвы на дороге образовалась огромная яма
12:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 января 2019 года
12:22
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
12:07
"Терпила": Муцениеце распекли за нелепое опровержение слухов об избиении
12:01
Пугачева объявила о разводе: Дальнейшая жизнь бесперспективна
11:57
Кремль выступил с откровенным заявлением о зарплате Путина
11:55
Терехова после отвратительного лесбийского скандала рассказала о своем "солнышке"
11:32
НТВ подняли на смех после сюжета о бегущих в Россию американцах
11:30
Движение поездов на подтопленной ветке метро возобновлено
11:26
Известный танцор лишился работы из-за высказывания о полных людях
11:22
"Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации
11:18
"Долго не сможет жить": Сафронов шокировал известием о горькой участи Волочковой
10:58
Володин: В ПАСЕ боятся другой точки зрения
10:56
"Только Россия в грязи": Топалов не смог сдержать возмущения
10:53
Живой Кен вызвал отвращение снимком после операции
10:52
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
10:33
Эффектный шпагат гимнастки восхитил народ (видео)
10:32
Путин собирает срочное совещание после смертельных взрывов в Шахтах и Магнитогорске
10:21
Изуродованная тяжелой болезнью Началова греет кости на курорте
09:59
"Тест на инвалидность": первенца Маркл замучили анализами в утробе
09:54
Сделано заявление об уходе Порошенко с поста президента
09:49
Знаменитую модель 10 лет держали в секс-рабстве в Британии
09:30
Нюше посоветовали спрятать мужа после близости с Лопыревой
09:16
Брэд Питт едва удержал мать от расправы над Анджелиной Джоли
09:07
Cкрипаль не смог приехать на могилу жены в Солсбери
08:50
У обсыпанной Ольги Бузовой заподозрили рак
08:45
"Осталось шпагат повторить": разукрашенную Тимошенко перепутали с Волочковой
08:23
Три станции столичной подземки закрыли из-за подтопления
06:22
Распутный Порошенко вляпался в грязный гей-скандал
03:17
У "самоделкиных" из газовых фирм большие проблемы после взрыва в Шахтах
01:37
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
00:28
Оплеванная Лопырева на сносях внезапно нашла защиту
23:04
Известная певица потерялась в Таиланде по вине бестолкового гида
21:57
Удовлетворившая пышек Чехова возвращается на экраны
21:43
Как Трамп стал человеком Путина
21:41
В Башкирии при пожаре скончался человек
21:34
С чересчур разговорившегося Дудя трясут 50 миллионов
21:34
Стройная Утяшева на берегу моря довела до истерики
21:32
В Свердловской области 14-летнего ребенка избили на глазах у толпы
21:02
В ДТП в Удмуртии пострадали три человека
20:56
Бабушка выселяет из квартиры убийцу насильника Хачатуряна
20:36
"Взяла от родителей все": народ обсуждает дочь Агутина и Варум
20:34
Немецкие депутаты просят о матче-реванше с футбольной командой Госдумы
20:21
В Урюпинске студентку опозорили в Сети интимным видео
20:18
В Тюмени пенсионер-вандал тушил фонари на набережной
20:13
Рудковскую умоляют навестить прооперированного Плющенко
20:03
Россияне в восторге от 76-летней мамы Кудрявцевой в купальнике
19:58
Володин: Россия вернется в ПАСЕ после изменений в регламент
19:53
В Удмуртии пьяный водитель сбил подростка
19:53
Омич зарезал оскорбившего тещу собутыльника
19:34
Возмущенная испорченными планами Лобода сделала громкое заявление
19:32
Коварная соперница уничтожает семью Рапунцель из шоу "Дом-2"
19:31
Есть пострадавшие: в Нижегородской области столкнулись два ВАЗа
18:46
Северянин с сигнальным пистолетом ограбил пункт микрозаймов
18:35
Умер раненный в сердце ножом мэр Гданьска
18:27
"Истекла кровью": страшная трагедия в семье Любови Успенской
18:20
Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО
18:17
Медведев резко осадил забывчивого Лукашенко
18:09
Откровения о наркозависимости Пьехи взбудоражили народ
18:00
Уфимец в трусах "оседлал" автомобиль на морозе
17:48
Жителей Чехова держит в страхе свора свирепых собак
17:33
"Монстр!": изворотливую внучку Федосеевой-Шукшиной вывели на чистую воду
17:23
Кадры с лишенным эмоций Плющенко на больничной койке вызвали оторопь
16:56
Кольца Венеры: как избежать морщин на шее
16:50
Порошенко распсиховался после подставы от Зеленского
16:48
"Стынет кровь в жилах": Тимати подверг риску четырехлетнюю дочь
16:37
В Подмосковье двое мужчин провалились под лед на снегоходе
16:31
Как кровать влияет на интимные отношения
16:29
Еле держащаяся на ногах Максакова предстала в расстегнутом корсете
16:19
Макрона назвали виновником мировой катастрофы
16:09
Госдума отложила рассмотрение вопроса о рекламе пива на ТВ
16:07
"Если я заговорю...": Лопырева отреагировала на травлю неожиданной угрозой
16:01
"Знайте свое место": к ошарашенному Певцову ворвались с требованиями
15:56
"Какой позор": Маркл страдает в тюрьме после попойки
15:54
Общественники в регионах станут частью команды "ЕР"
15:52
В Петербурге возле жилых домов прорвало трубу с кипятком
15:46
Шварценеггер выходит замуж за известного актера
15:36
Малахов нашел тайного наследника миллионов Успенского
15:20
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
15:20
"Прикована к постели": народ спасает умирающую Терехову
15:13
Жизни онкобольного Виктора Рыбина подвели итог
15:04
"Недоразумение": Лукашенко дал под дых беспредельщику Порошенко
14:42
Майкла Джексона снова обвинили в педофилии
14:31
Фотография яйца покорила народ
14:28
Скончался один из самых цитируемых российских физиков
14:03
Раздетую Волочкову приняли за пьяного лысого трансвестита
13:57
Ведущий Соловьев предсказал распад России из-за Курил
13:57
Найден эффективный способ победить рак груди
13:56
Безбожника Порошенко ткнули носом в его грехи
13:53
"Лучше стрела под бок": Садальский поиздевался над целующейся Федосеевой-Шукшиной
13:34
Трамп поставил на место выскочку Эрдогана
13:25
Поезд столкнулся с фурой под Сергиевым Посадом
13:24
Пугачева помогла Миронову родить сына
13:19
Фото известной певицы в старомодной обуви подняли на смех
13:15
Убийца Тена раскрыл детали преступления
13:06
Скандал с колдунами-проходимцами похоронил "Битву экстрасенсов"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин обнародовал постельное фото с Цымбалюк-Романовской
Еле держащаяся на ногах Максакова предстала в расстегнутом корсете
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО
Престарелая мать Наташи Королевой в короткой юбке показала морщинистые ноги
Шоу-бизнес

Рыбин с женой отпраздновали победу над раком в Риме

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: www.globallookpress.com
Новогодние праздники лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова провели в Риме. Победившая общими усилиями страшный недуг пара решила ни в чем себе не отказывать.
прочитано 1107 раз

Пара с упоением публикует в микроблоге фотографии и видео с видами итальянской столицы. Сначала было видео на фоне фонтана Треви, где супруги пожелали поклонникам счастья в Новом году. Позже появился ролик из ресторана, где Наталья похвасталась огромной пиццей и кока-колой. 

ПО ТЕМЕ

Жизни онкобольного Виктора Рыбина подвели итог

Рыбин и Сенчукова четыре года борются с раком

"Не верьте никому, что худенькие не едят. Еще как едят, и едят вкусно. У меня вот пицца и кока-кола. Потому что, когда вкусно, сразу поднимается настроение!" – рассказала Сенчукова. "Я тоже ем!" – все пытался попасть в кадр ее супруг.

 

 

Поклонники за счастливую пару рады. "Как приятно смотреть на вас! Прекрасная семья, душа радуется. Как важно уважать и понимать друг друга, берегите друг друга. Вы молодцы! Дай бог вам здоровья. Чудно выглядите! С Новым годом и Рождеством!", "После того, что вы перенесли, должны вдвойне радоваться жизни. Так приятно видеть вас счастливыми и влюбленными", – комментируют посты звездной семьи подписчики.

В конце декабря Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова стали гостями ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Они признались, что врачи поставили им один диагноз – "рак кожи". Супруги мужественно боролись с недугом и смогли его преодолеть.

Рыбин и Сенчукова прошли 13 курсов лучевой терапии, после которых болезнь отступила и перешла в стадию ремиссии, напоминает "Комсомольская правда". Музыканты отметили, что им очень помогла поддержка поклонников. Они писали письма артистам, подходили после концертов и всячески ободряли. А вот от коллег по шоу-бизнесу Рыбин и Сенчукова не увидели ничего, кроме равнодушия.

Автор: Андрей Евлампиев15 января 2019, 13:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сенчукова и Рыбин заметно помолодели

567

комментарии

Политика

Как Трамп стал человеком Путина
Медведев резко осадил забывчивого Лукашенко
Порошенко распсиховался после подставы от Зеленского
Любвеобильный Зеленский удовлетворил пьяного Порошенко

Шоу-бизнес

"Я не буду молчать!": Рудковская отреагировала на истерику Плющенко
"15 см" обидели Элджея: иск против Ивлеевой мог подать сам музыкант
"Лысая башка": Высоцкая шокировала народ внешним видом
Петросян увез молодую помощницу из России

Проишествия

Жестокая расправа с мэром города попала на видео
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Газа не было: неожиданный поворот в деле о взрыве в Париже
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Долго не сможет жить": Сафронов шокировал известием о горькой участи Волочковой

Самый известный живописец страны в ужасе

Шоу-бизнес

Брэд Питт едва удержал мать от расправы над Анджелиной Джоли

Женщина уверена в корыстных намерениях актрисы
Шоу-бизнес

Звезда "Ранеток" слепнет из-за редкой мутации

Врачи предполагают генетическое заболевание
Шоу-бизнес

У обсыпанной Ольги Бузовой заподозрили рак

Поклонники бьют тревогу и призывают ведущую вернуться домой

Гороскоп

"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года
Пригожину и Валерии следует опасаться за свое здоровье
"Мира ждать не стоит": Королевскую семью раздирают интриги

Фоторепортажи

Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей
Страшные кадры с места взрыва в Шахтах
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

Спорт

Убийца Тена раскрыл детали преступления
Сотникова истощена до предела после вечеров с Плющенко
"Работаю через боль": Шарапова сделала откровенное заявление
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской

Регионы

Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru