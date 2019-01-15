Рыбин с женой отпраздновали победу над раком в Риме
Пара с упоением публикует в микроблоге фотографии и видео с видами итальянской столицы. Сначала было видео на фоне фонтана Треви, где супруги пожелали поклонникам счастья в Новом году. Позже появился ролик из ресторана, где Наталья похвасталась огромной пиццей и кока-колой.
"Не верьте никому, что худенькие не едят. Еще как едят, и едят вкусно. У меня вот пицца и кока-кола. Потому что, когда вкусно, сразу поднимается настроение!" – рассказала Сенчукова. "Я тоже ем!" – все пытался попасть в кадр ее супруг.
Поклонники за счастливую пару рады. "Как приятно смотреть на вас! Прекрасная семья, душа радуется. Как важно уважать и понимать друг друга, берегите друг друга. Вы молодцы! Дай бог вам здоровья. Чудно выглядите! С Новым годом и Рождеством!", "После того, что вы перенесли, должны вдвойне радоваться жизни. Так приятно видеть вас счастливыми и влюбленными", – комментируют посты звездной семьи подписчики.
В конце декабря Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова стали гостями ток-шоу Леры
Кудрявцевой "Секрет на миллион". Они признались, что врачи поставили
им один диагноз – "рак кожи". Супруги мужественно
боролись с недугом и смогли его преодолеть.
Рыбин и Сенчукова прошли 13 курсов лучевой терапии, после которых болезнь отступила и перешла в стадию ремиссии, напоминает "Комсомольская правда". Музыканты отметили, что им очень помогла поддержка поклонников. Они писали письма артистам, подходили после концертов и всячески ободряли. А вот от коллег по шоу-бизнесу Рыбин и Сенчукова не увидели ничего, кроме равнодушия.
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