"Намного моложе и красивее": Градский сделал откровенное заявление о мужчинах жены

Музыкант Александр Градский откровенно рассказал об отношениях со своей гражданской женой Мариной Коташенко. По мнению певца, его избранница "способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее", чем он.

Несмотря на невзрачный вид, исполнитель всегда старался выбирать красивых, ярких женщин. "Можно не соответствовать киностандартам и иметь успех у красивых женщин. Лично я пользовался успехом", – отмечал Градский. Александр был женат трижды, но обрести счастье смог только с гражданской женой Мариной Коташенко, которая младше своего супруга на 31 год.

Артист вспоминает, что был очарован ее красотой при первой встрече. "Я подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. Решил: если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу", – передает его слова издание "Собеседник". К удивлению музыканта, Марина не только "не узнала его в лицо", но и вообще не знала, кто он такой. Однако взяла его телефон и перезвонила спустя две недели.

Они живут в гражданском браке уже 15 лет и воспитывают двоих сыновей – Александра и Ивана. Градский признается, что обладает сложным характером, но его избраннице всегда удавалось смягчить конфликты. По мнению исполнителя, Коташенко могла найти более молодого и красивого мужчину.

"Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной", – заключил музыкант.