Больная раком звезда популярного сериала лишилась волос

Звезда "Отчаянных домохозяек" Марсия Кросс поделилась с поклонниками снимком на своей странице в Instagram. 56-летняя актриса призналась, что победила онкологическое заболевание.

Роскошные рыжие волосы были визитной карточкой Кросс. Теперь от этой копны остался лишь короткий ежик. Всему виной коварная болезнь, из-за которой Марсия лишилась своей "гордости".

На фото артистка на себя не похожа. "Я так благодарна, так счастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос. Сейчас их длина всего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, кто тоже потерял волосы из-за рака?" – подписала снимок звезда сериала.

Примечательно, что в СМИ и соцсетях не сообщалось о болезни актрисы. Марсия рассказала, что онкология в прошлом – победить рак заднего прохода с помощью химиотерапии удалось восемь месяцев назад.

Поклонники не поверили, что Кросс вылечилась. На звезду "Отчаянных домохозяек" обрушился шквал вопросов, но та заверила, что не о чем беспокоиться. "Сейчас со мной все в порядке. Это было тяжело, но я здорова и счастлива", – объяснила актриса.

Марсия Кросс прославилась после роли Бри ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки". Она была последней среди четырех главных героинь, кого продюсеры утвердили на роль.