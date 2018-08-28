Истощенная Наталья Штурм срочно госпитализирована

Конфликт с бывшим супругом серьезно сказался на здоровье звезды 90-х Натальи Штурм. Певицу срочно госпитализировали в одну из подмосковных больниц.

Наталье пришлось провести несколько часов под капельницей. Скандал с Игорем Павловым из-за их общего сына Арсения оставил певицу без сил. Из-за стресса 52-летняя Штурм не могла ничего есть и все время находилась в подавленном состоянии.

"У меня было нервное переутомление и истощение. Мне так сказала врач. Я не кушала несколько дней. А когда немного поела, началось головокружение, я начала падать в обморок", – рассказала журналистам Штурм.

Исполнительнице хита "Школьный роман" к 4 часам утра стало совсем плохо, она позвонила Дане Борисовой и спросила, что ей делать. Та посоветовала вызвать скорую помощь. Медиков Наталья ожидала около часа. Те, приехав, сразу сделали певице укол и настояли на госпитализации – у пациентки было очень низкое давление.

Публикация от Актуальные новости (@actualnews_org) 26 Авг 2018 в 2:00 PDT

Наталья попала в больницу подмосковных Химок. Певица рассказала, что в лечебном учреждении царила атмосфера 70-х годов – однако работники добрые и хорошие. Врачи диагностировали у Штурм нервное истощение, ей пришлось несколько часов провести под капельницей. Несмторя на уговоры докторов, оставаться в медицинском учреждении Наталья не захотела. Она заполнила документ о добровольном отказе от дальнейшего пребывания в больнице и отправилась домой, пишет "СтарХит".

Публикация от В мире шоубиза! Все новости�� (@shoubiz_naiznanku) 28 Авг 2017 в 11:55 PDT

Причиной стресса и последовавшей болезни звезды 90-х Натальи Штурм стал конфликт с бывшим мужем. Игорь Павлов увез 14-летнего сына Арсения в Смоленскую область и требует, чтобы певица выплачивала ему алименты. В сентябре суд должен решить, с кем из родителей будет жить ребенок. Штурм надеется, что Арсений останется с ней.