Народ молится за онкобольного артиста из КВН

Бывший участник КВН, а ныне ведущий развлекательных мероприятий Тимур Гайдуков объявил о том, что болен раком, и попросил помощи у общественности. Поклонники молятся за здоровье артиста.

Тимур Гайдуков входил в состав команды "ГородЪ ПятигорскЪ", однако в последнее время работает ведущим свадеб в Ставропольском крае. На своей страничке в социальной сети Instagram артист с завидной регулярностью публикует фотографии счастливых женихов и невест, торжества которых он обслуживал. А еще Гайдуков без стеснения выкладывает снимки из своей частной жизни. Тимур счастливо женат, воспитывает малолетнюю дочь.

Все резко изменилось, когда артисту был поставлен диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Это злокачественное заболевание системы кроветворения, характеризующееся неконтролируемым разрастанием незрелых лимфоидных клеток. Оно протекает с поражением костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, вилочковой железы и других органов.

Убитый известием Гайдуков бросил клич о помощи в социальных сетях. Поклонники поддерживают артиста не только деньгами и репостами, но и молитвами. "Мы с тобой! Ты обязательно поправишься!!!!", "Боритесь и верьте, держу за Вас кулачки и верю в Ваше выздоровление! Держитесь", "Тима, держись, родной. Все будет хорошо по воле Всевышнего☝🏻", "Дай Бог сил, здоровья, терпения!", "Господи, помоги!!! Господи, благослови этого человечка! Дай ему здоровья, сил и терпения! Дай сил пройти ему этот путь! Будем молиться за Вас! Держитесь!", "Дай Бог быстрее выйти из этой ситуации! Все будет хорошо", – поддержали Тимура пользователи Сети.