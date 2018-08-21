По стопам Пугачевой: Меладзе сделал важное заявление о паспорте

Совсем недавно стало известно о том, что Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии, чтобы получить гражданство этой страны. Певец не стал ждать и оперативно высказался в ответ на претензии в свой адрес.

Меладзе заявил, что не скрывает факта получения гражданства. "Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии. Что касается этической стороны этого вопроса, я уверен, что не наношу никому морального ущерба", – пояснил он.

Певец уточнил, что родился и вырос в Грузии, когда между этими двумя странами не существовало границ, передает радиостанция "Говорит Москва". "Исторически и ментально наши народы были и остаются по сей день близкими по-братски", – отметил он.

По мнению Меладзе, возникновение границ поставило людей перед выбором. "Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя", – резюмировал певец.

Напомним, что в 2017 году королева российской эстрады Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин стали гражданами Кипра. Звезды приобрели недвижимость на острове и теперь могут путешествовать без специального разрешения более чем по 160 странам мира.

Ранее стало известно, что Меладзе решил воспользоваться вступившими в силу с 15 августа в Грузии поправками к закону "О гражданстве". В соответствии с ним уроженцы государства могут обращаться с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны.