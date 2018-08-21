СМИ: Валерий Меладзе решил получить другое гражданство

Певец намерен стать подданным Грузии. Музыкант обратился в Министерство юстиции этой страны.

Валерий Меладзе – уроженец города Батуми, проживающий в Москве. 18 и 19 августа артист выступал в Батумском музыкальном центре. Они были посвящены 80-летию грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе.

Речь идет о предоставлении Меладзе гражданства Грузии при сохранении гражданства России, передает ТАСС. Как стало известно из близких к певцу источников, сейчас он находится в Батуми, где проживают его близкие.

Музыкант решил воспользоваться вступившими в силу с 15 августа в Грузии поправками к закону "О гражданстве". В соответствии с ним уроженцы государства могут обращаться с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны.

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru) 19 Авг 2018 в 11:55 PDT

Для восстановления гражданства желающие должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов. Нововведения связаны с недавними изменениями в Конституции Грузии.

Отметим, что зарубежные звезды все чаще говорят о желании получить российское гражданство. Среди тех, кто стал подданным нашей страны, – актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, спортсмены Вик Уайлд, Юко Кавагути, Виктор Ан и другие.