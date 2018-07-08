Резидент Comedy Club сыграл свадьбу в Беларуси

Резидент Comedy Club Глебати сыграл свадьбу в Беларуси
Андрей Скороход, более известный как персонаж Comedy Club под псевдонимом Глебати, женился. Молодожены сыграли свадьбу в Беларуси, на родине жениха. Торжество прошло в Минской области на берегу Лошанского водохранилища.
Молодые люди познакомились в Юрмале на фестивале "Голосистый Кивин" несколько лет назад, где скороход выступал в составе смоленской команды "Триод и диод". Позже он стал участником Comedy Club
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