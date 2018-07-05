Малахова поверг в шок результат ДНК-теста звезды "Голоса"

Звезда шоу "Голос" Светлана Феодулова пришла в студию "Прямого эфира" телеканала "Россия 1", чтобы защитить себя и свою дочь Сонечку от бывшего супруга и свекрови. Артистка уверена: ребенка у нее хотят забрать навсегда.

В 2015 году Феодулова вышла замуж за чешского предпринимателя Сергея Хомицкого. На свадьбу денег не пожалели – церемония была поистине королевской, однако через несколько месяцев молодожены поняли, что страсть между ними угасла.

Светлана часто выступала в Москве, а Сергей работал в Праге, поэтому некоторое время супруги жили отдельно. Желая восстановить отношения с любимым, певица уговорила мужа перебраться в Россию.

Переезд Хомицкого к жене не решил проблему, супруги решили развестись, но девушка забеременела. "Я понимала тогда только одно - семью надо сохранить. Сергей присутствовал на родах, и мы узнали, что наша Сонечка родилась с синдромом Дауна", – рассказала Светлана ведущему Андрею Малахову.

Бизнесмен принял девочку, однако заподозрил Феодулову в измене с продюсером группы "Блестящие" Андреем Шлыковым. Против звезды "Голоса" выступила и мама Хомицкого Юлия Сергеевна. Женщина обвинила невестку в распутстве, вредных привычках и недобросовестном исполнении родительских обязанностей.

Юлия Сергеевна предоставила редакторам шоу видеозапись с камеры мобильного телефона. На кадрах свекровь и невестка хватают друг друга за руки, толкают и громко кричат. По словам Хомицкого, потасовка произошла после того, как он попросил Светлану не курить при ребенке. Он лично присутствовал при драке любимых женщин. Однако разнять их не пытался, так как снимал баталию на мобильный. Ведущий шоу отметил, что увиденное повергло его в шок.

Публикация от Svetlana Feodulova (@feodulova) 4 Июл 2018 в 3:28 PDT

Малахов попросил вынести в студию конверт с результатами ДНК-исследования. Тест показал, что Соня – дочь Сергея. Новость о кровном родстве с девочкой никак не сказалась на настроении матери бизнесмена. Женщина продолжила обвинять невестку.