Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"

В Сети появилось видео, на котором экс-супруг оперной певицы Светланы Феодуловой пытается украсть их общего ребенка. До этого мужчина заявлял, что бывшая жена уже семь месяцев препятствует встречам малышки с отцом.

На записи с камеры наблюдения видно, как рослый мужчина, крепко прижимая белокурую кроху к груди, выбегает из зала кафетерия. Вдогонку бросается один из гостей и персонал заведения.

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После предположительно выбегает мать девочки, а за ней торопливым шагом выходят двое мужчин в темных рубашках. Видеозапись обнародовал Пятый канал. Известно, что папе, который является гражданином Украины разрешено видеться с дочкой только на нейтральной территории.

Напомним, Светлана и ее экс-супруг Сергей Хаминский встретились, чтобы мужчина провел некоторое время с ребенком. В какой-то момент отец высказал желание еще побыть с наследницей, однако исполнительница отказала, при этом напомнив, что он может увидеть ее на следующий день. Но тому такой расклад не понравился.

По словам Феодуловой, двое неизвестных схватили ее, а в это время Хаминский схватил кроху и направился к выходу. Певица громко позвала на помощь и, к счастью, окружающие смогли помочь звезде. В ходе разбирательств была вызвана полиция. Все участники эпизода проследовали в отделение.

По словам матери малышки, Сергей своей выходкой мог причинить вред дочери. Девочка имеет проблемы со здоровьем и ей "вообще нельзя стрессы получать", сообщила Светлана РЕН ТВ.

Напомним, что Светлана Феодулова и Сергей Хамицкий подали на развод в декабре 2017 года. Мужчина заявил, что супруга не позволяет ему общаться с дочерью. В свою очередь певица переживает, что муж увезет девочку в Прагу, где он проживает.